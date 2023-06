Oppo A98 oficjalnie w Polsce. Duży akumulator i jeszcze większy ekran

Oppo należy do producentów, którzy coraz śmielej poczynają sobie na rynkach innych niż chiński, co potwierdzają zresztą statystyki sprzedaży. Do sklepów w Polsce trafił właśnie najnowszy model oznaczony jako A98.



Procesor zastosowany w urządzeniu to Snapdragon 695, który wspierany jest przez 8 GB RAM (plus dodatkowe 8 GB wirtualnej pamięci RAM, gdy tylko sytuacja tego wymaga), miejsce na dane wynosi 256 GB, ale można go powiększyć przy użyciu karty microSD o pojemności do 1 TB.