Niebo dosłownie zapłonie. Ruszyły największe ćwiczenia NATO w historii

Air Defender 23 to wielkie przedsięwzięcie NATO, które ma na celu sprawdzenie gotowości i zdolności do obrony przestrzeni powietrznej nad Europą. Ćwiczenie jest zarówno pokazem siły i solidarności sojuszu, jak i testem współpracy i koordynacji między uczestniczącymi narodami. Air Defender 23 stanowi także okazję do wymiany doświadczeń i wiedzy oraz do sprawdzenia nowych technologii i systemów uzbrojenia.