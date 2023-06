Amerykanie płacili duże pieniądze za ten rosyjski samolot. Uciekł nim Polak

Jarecki nie został na Bornholmie, ale udał się do Niemiec Zachodnich, do Monachium, gdzie zabrał głos w antykomunistycznej rozgłośni Radiu Wolna Europa. Następnie pojechał do Wielkiej Brytanii, gdzie odebrał odznaczenie Krzyż Zasługi od generała Władysława Andersa, dowódcy polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Ostatecznie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie został nagrodzony 50 tysiącami dolarów (dzisiaj byłoby to blisko 600 tys. dolarów) za dostarczenie zachodnim aliantom MiG-15 do analizy. Otrzymał także amerykańskie obywatelstwo z rąk prezydenta Dwighta Eisenhowera.