Gorąco nad Bałtykiem. Rosja straszy bombowcami i rakietami, NATO wysyła myśliwce

W czwartek wieczorem (8 czerwca) samoloty Typhoon należące do RAF (Królewskie Siły Powietrzne) i stacjonujące na lotnisku Amari w Estonii oraz szwedzkie myśliwce JAS 39 Gripen zostały wysłane do przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IL-20 i myśliwca Su-27 lecących blisko przestrzeni powietrznej NATO i Szwecji. Rosyjskie samoloty nie stosowały się do międzynarodowych norm i nie nawiązywały kontaktu z odpowiednimi regionami informacji lotniczej (FIR).