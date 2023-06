To może być najlepszy zegarek na rynku. Huawei Watch 4 Pro - pierwsze wrażenia

Huawei Watch 4 Pro już niedługo trafi do sprzedaży w Polsce. I, trzeba przyznać, już na starcie może wywierać na użytkowniku bardzo dobre wrażenie. Wystarczy wziąć zegarek do ręki, by poczuć, że ma się do czynienia z czymś nieco innym od reszty konkurencji. Właściwie, gdyby nie wyświetlacz, można by odnieść wrażenie, że w ręku trzyma się produkt jubilerski, a nie elektroniczny.