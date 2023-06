Fan e-sportu to bestia społecznościowa. Wyniki badania zadają kłam stereotypowi "piwniczaka"

Owym idolom od lat daleko do wizerunku stereotypowych "piwniczaków", jak fanów gier złośliwie nazywano dwie dekady temu. Piwniczak miał oznaczać nastolatka lub mężczyznę niewychodzącego z pokoju, najczęściej z otyłością i na utrzymaniu rodziców. To wizerunek tak odległy od idoli świata e-sportu, jak to tylko możliwe. Współcześni mistrzowie - wzorem sportowców - mają własne diety, treningi i programy rozwojowe. Utrzymanie ich w formie zwiększa szanse na zwycięstwo, z kolei tam, gdzie są puchary, są również wielkie nagrody finansowe. Dlatego każdemu zależy, by e-sportowi czempioni byli u szczytu psychofizycznych możliwości.