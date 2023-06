Exatel świętuje 30-lecie. Partnerzy chwalą się nowymi rozwiązaniami

Zaczęło się od mocnego uderzenia, bo już o poranku Exatel - państwowy operator sieci - ogłosił partnerstwo z telekomem Play. - Exatel ma sieć szkieletową, 22 tys. km światłowodów. To partnerstwo daje nam połączenie tego naszego szkieletu z super rozległą siecią dostępową Playa - tłumaczy wiceprezes Exatela, Szymon Ruman. Dzięki tej symbiozie Play wejdzie do zamówień publicznych, a Exatel będzie miał przy tej okazji jeszcze mocniejsze argumenty, by przetargi wygrywać.