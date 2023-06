Exatel wprowadza telekomunikację na nowy poziom. Premiera usługi, która ma być przełomem

Exatel chce podejść do tego zupełnie inaczej: to sam SDN, programowalna sieć komputerowa, ma być centrum oprogramowania i to z tego poziomu można wszystko zmieniać bez potrzeby ingerowania w każdy z elementów sieci. Zamiast zmiany kilkudziesięciu elementów, wystarczy zmianę zaprogramować w centralnym systemie. - Scentralizowane sterowanie całym systemem to jeden z kluczowych elementów tego systemu. Kolejnym jest elastyczność. Dzięki możliwości wprowadzania zmian na poziomie centralnym automatyzujemy i przyspieszamy wiele zadań. Trzeci element wyróżniający to bezpieczeństwo, które jest jeszcze większe dzięki między innymi wspomnianej centralizacji - tłumaczy Michał Szczęsny, dyrektor biura architektury i planowania sieci w Exatelu.