Exatel zapowiada rewolucję w telekomunikacji. Polacy chcą wywrócić zastany stolik

SDN (Software-Defined Networking), czyli programowalna sieć komputerowa, stanowi centrum zarządzania, a urządzenia - interfejsy fizyczne, układy ASIC, NPU - stają się jedynie “podwykonawcami”. Michał Szczęsny, dyrektor biura architektury i planowania sieci w Exatelu, porównuje programowalność sieci SDN do smartfona: - Po wyciągnięciu go z pudełka potrafi co najwyżej dzwonić, ale w ciągu dwóch godzin użytkownik instaluje na nim różne aplikacje i dostosowuje go do swoich potrzeb. Podobnie w SDN: sprzęt jest zunifikowany, ale całość personalizujemy na potrzeby klienta za pomocą oprogramowania, sterownika tych urządzeń.