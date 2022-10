Polskie firmy pod ostrzałem przestępców. Czas na cybersuwerenność

Eksperci zauważyli jednak, że przestępcy coraz częściej łączą ze sobą metody ataków. - Istnieją ataki ransomware, które wykorzystują DDoS. Atakujący najpierw szyfrują dane. Jeśli ofiara mówi, że nie zapłaci, to grożą, iż opublikują informację o tym, że była przedmiotem ataku. Jeśli i to wam nie poskutkuje, to ofiara dowiaduje się, że będzie także atakowana za pomocą DDoS-ów. Będzie więc mieć problem z dostępem do internetu, a jej klienci do jej usług. Mamy tu zatem atak, który niesie za sobą problemy i wewnątrz firmy, i na zewnątrz - mówił podczas konferencji Rafał Litwińczuk, główny inżynier ds. reagowania na incydenty bezpieczeństwa w Exatelu. Jak zwrócił uwagę, zdarza się także, że ransomware dostarczony jest za pomocą phishingu, a więc jako załącznik lub link do maila.