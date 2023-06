Ten robot poci się, żebyś ty nie musiał. Oto ANDI

Mamy pewne pojęcie co do tego co dzieje się z człowiekiem (a właściwie, jego ciałem) przy działaniu zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur. Wiele przypadków przegrzania czy wychłodzenia organizmu, to przypadki relatywnie lekkie, z którymi świat medycyny ma regularnie do czynienia. Jednak co się dzieje z człowiekiem pośrodku rozgrzanej pustyni? Jak ubiór może przyczynić się do przeżycia w Dolinie Śmierci? Na te i inne pytania odpowie ANDI, jedyny w swoim rodzaju chodzący i pocący się manekin.