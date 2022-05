System monitorowania Czarnobyla został zniszczony przez Rosjan. Naukowcy chcą wysłać do pracy drony i roboty

Podczas dwóch, krótkich wizyt w wyzwolonych spod okupacji ośrodkach badawczych ujawniły skalę zniszczeń dokonanych przez Rosjan. Wrogie wojska nie tylko zniszczyły laboratoria i miejsca pracy badaczy, ale także rozkradły sprzęt niezbędny tak do monitorowania zony jak i do prac badawczych nad oszczyszczeniem strefy wokół elektrowni. Jak mówi Pareniuk, czujniki, które znajdują się w małych, stalowych budynkach, mogły wydawać się rosyjskim wojskom sprzętem wojskowym i mogły być również stać się celem tak grabieży jak i zniszczenia. Według ukraińskiej specjalistki istnieje nadzieja, że ​​niektóre czujniki w bardziej odizolowanych częściach strefy wykluczenia pozostaną, ale mimo to Pareniuk pesymistycznie podchodzi do finalnego bilansu szkód wyrządzonych przez służby Federacji Rosyjskiej.