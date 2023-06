W Europie będzie jak w Chinach? Europosłowie chcą ułatwić inwigilowanie obywateli

Możemy pocieszać się, że kraje Unii to jednak nie Chiny. Wiemy jednak doskonale, że skoro taka furtka będzie istnieć, to istnieć będzie też ryzyko, żeby ją przekroczyć.



I chociaż możemy stwierdzić, że szeroko rozumiany świat zachodu kieruje się innymi wartościami, to znajdziemy również w krajach Unii przykłady, gdzie najważniejsze prawa były i są naginane do potrzeb rządzących.