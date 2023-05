To najtańszy komputer Mac, jaki możesz kupić u Apple

Urządzenie w stanie odnowionym jest sprzedawane 530 złotych taniej w kwocie 2969 zł, co jest znaczną obniżką. Apple daje rok gwarancji na urządzenie z możliwością zakupu AppleCare i standardowe 14 dni na zwrot. Ok. 3000 zł to wręcz genialna cena, którą na próżno szukać w popularnych sklepach z elektroniką. Tam za nowego Maca Mini z M2 musimy wydać co najmniej 3200 złotych.