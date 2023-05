mObywatel jak ChatGPT. Minister zdradził, co będzie potrafiła aplikacja

Cytowani przez Malwinę eksperci stwierdzali wcześniej, że w temacie sztucznej inteligencji "dużo mówimy, mało robimy". I chociaż zapowiedzi wdrożenia opcji a la ChatGPT w mObywatelu mogą cieszyć, bo na pewno nam pomogą, to jednak w porównaniu choćby do Brytyjczyków wypadamy jednak blado. Niektórzy powiedzą, że to problem całej Unii, na co zresztą zwraca uwagę minister, który stwierdził, że podczas gdy my debatujemy nad prawnymi czy moralnymi kwestiami, Chiny i Stany Zjednoczone ścigają się na technologie. Moim zdaniem to akurat dobrze, że nie chcemy dopuścić do nadużyć, ale to jednak jest problem, bo nie wszyscy stosują się do tych samych reguł.