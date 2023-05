Gamingowy laptop, który robi WZIUUUM. ASUS ROG Strix G16 G614JI - recenzja

Dobra, ale co z tym WZIUM? Otóż laptopy ROG za każdym razem po włączeniu/resecie wyświetlają animowane logo Republic Of Gamers wraz z dźwiękiem. Logo się pojawia i słyszymy donośne WZIUUUUM! Laptop prosto z pudełka, trzeba go zaktualizować, kilkukrotnie uruchamia się ponownie, a ja za każdym razem podskakuję, bo... WZIUUUUM! Dział R&D Asusa musiał latami opracowywać najbardziej irytujący dźwięk, jaki udało się stworzyć człowiekowi. Na całe szczęście wystarczy szybka wizyta w UEFI BIOS (albo w oprogramowaniu Armoury Crate), by ten odgłos wyłączyć. To właściwie tyle mojego marudzenia, bo... nie ma tu wiele rzeczy na które można narzekać.