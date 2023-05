Garmin Edge 840 - recenzja. Są 4 powody, żeby kupić go zamiast 1040

Z drugiej strony - to jest 1,5 godziny na jakieś 9 godzin na dworze. Czasem te wyniki są procentowo lepsze (np. 40 minut na 2 godziny), a czasem gorsze - nie mamy na to większego wpływu. Jednocześnie 1,5 godziny dodatkowej jazdy to - zgodnie z moim zużycie energii - jakieś 5 albo i mniej procent poziomu naładowania akumulatora, co możemy uzyskać, podłączając Edge 840 do ładowarki podczas pakowania się na wyjazd. Nie ma też co liczyć na to, że dojedziemy na miejsce z 0 proc. naładowania, zostawimy 840 Solar na słońcu na jeden dzień, a potem ruszymy na całodzienny wypad. No to się po prostu nie uda.