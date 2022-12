Garmin Edge 1040 - czy warto dopłacać do wersji Solar? Mam już komplet danych i odpowiedź

I jeszcze z innej strony - w moim przypadku o wyborze Solara zadecydowały dodatkowo dwie niezbyt merytoryczne kwestie. Po pierwsze - zawsze to jakiś pretekst, żeby wyjść pojeździć i sprawdzić, ile tym razem uda się go podładować. Po drugie - obawiałem się po prostu, że kiedyś zapomnę naładować zwykła wersję, ta rozładuje się w trakcie jazdy i będę sobie do końca życia zarzucał, że "jakbym kupił Solara, to by do tego nie doszło".