AORUS 16 to najnowszy laptop Gigabyte. Może mieć problem z nowoczesnymi grami

Jak powszechnie wiadomo, obecne gry komputerowe mają coraz większy apetyt na pamięć wideo karty graficznej. Wystarczy wziąć przykład ostatniego zestawienia opublikowanego przez AMD, w którym firma jasno pokazała, że nowoczesne tytuły, takie jak The Last of Us Part 1 czy Dziedzictwo Hogwartu, wymagają masy VRAM-u. Nowe laptopy AORUS 16 mają na pokładzie świeżutkie karty graficzne RTX 4000, jednak może tu powstać pewien problem.