Recenzja Corsair TBT200 - 10 portów i dwa ekrany 4K HDR 60 Hz za sporą kasę

Jest to możliwe za sprawą dwóch kabli dołączonych do zestawu: jeden to USB-C do HDMI, drugi to USB-C do DisplayPort. Testową stację dokującą podłączyłem do monitora 4K Samsunga oraz monitora 5K od LG, spinając ją z testowym MacBookiem Air M2. Niestety, ograniczenia układów M1 oraz M2 sprawiły, że laptop Apple wpierał wyłącznie JEDEN zewnętrzny ekran. To ważna uwaga dla wszystkich posiadaczy tych MacBooków. Jeśli liczycie, że stacja rozwiąże problem jednego zewnętrznego monitora, będziecie rozczarowani. Ta kwestia jest do rozwiązania, ale przy pomocy oprogramowania firm trzecich.