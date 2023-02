Nauczyli program wygrywać z człowiekiem w grę Go, teraz próbują to odwrócić. Wyszło tak średnio

Wśród inżynierów SI Go cieszy się jeszcze większym zainteresowaniem niż szachy ze względu na duży rozmiar planszy, a co za tym idzie dużo większą liczbę możliwych ruchów. W szachach przeciętna możliwych ruchów podczas tury to około 20, podczas gdy w Go jest to około 200.



Szachy oraz Go polegają w dużej mierze na przewidywaniu przyszłości: co może zrobić mój przeciwnik? Co zrobię, jeżeli przeciwnik wykona dany ruch? Jaka będzie jego odpowiedź na ten ruch? Są to drzewa decyzyjne, których wielkość zależy od charakterystyki i zasad gry. Drzewo decyzyjne w grach takich jak kamień-papier-nożyce czy kółko i krzyżyk jest niezwykle proste, jednak w różnych grach wieloosobowych jest ono znacznie bardziej skomplikowane.



Wyzwaniem dla SI w Go jest nie tylko wielkość drzewa decyzyjnego, które w porównaniu do choćby szachów jest tysiące razy większe. Drzewo decyzyjne w Go nie posiada punktu krytycznego, do którego może dążyć jeden z graczy lub go unikać, np. utrata królowej w szachach, co dodatkowo podnosi poprzeczkę dla sztucznej inteligencji.