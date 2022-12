Byliśmy optymistami. Grenlandia topi się szybciej, niż zakładano

Ta szokująco nadmierna pewność siebie mogła być spowodowana tym, że byli to naukowcy, którzy przeżyli II wojnę światową. Chociaż żyli w cieniu zimnej wojny, to mimo wszystko mogli mieć nadzieję, że skoro ludzkość poradziła sobie z totalitarnymi systemami i wielką wojną, to znajdzie sposób na zwalczenie przegrzewania się planety. Tym bardziej że po raz kolejny udowodnili, że nie ma rzeczy niemożliwych, gdy na celownik wzięli dziurę ozonową.