Naukowcy nagrali dźwięki topniejącego lodowca. Posłużył do tego światłowód

Po zebraniu 20 terabajtów danych dźwiękowych naukowcy ustalili, że „nasłuchiwanie” lodowca jest równie skuteczną metodą pomiaru tempa topnienia co pomiary ilości spływającej z niego wody. Co więcej, okazało się, że światłowód jest znacznie bardziej wytrzymały od wykorzystywanych dotychczas sejsmometrów czy urządzeń akustycznych, które mogą się przewrócić np. na skutek płynącej wody czy działania wiatru, co z kolei prowadziłoby do przekłamań w pomiarach. Leżący na lodowcu światłowód nie ma tego problemu. Jakby tego było mało, światłowód może mierzyć zmiany zachodzące na całej rozpiętości lodowca, a nie tylko punktowo.