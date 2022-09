Problemem w tym przypadku jest fakt, że wszystkie ekosystemy stanowią układ naczyń połączonych. Przekroczenie zatem punktu bez powrotu w jednym może przyspieszyć bieg ku kolejnemu w innym ekosystemie. Stopienie skutecznie odbijających światło lodowców na Grenlandii odsłoni grunt, który będzie pochłaniał więcej promieniowania słonecznego. To z kolei doprowadzi do szybszego wzrostu temperatur przy powierzchni i uwalniania dwutlenku węgla przechowywanego dotychczas w glebie. Stopiona woda z lodowców po tym jak ujdzie do oceanu wypchnie ciepłą oceaniczną wodę na powierzchnię (zimna woda ma wyższą gęstość), co z kolei może doprowadzić do zmian prądów oceanicznych rozprowadzających ciepło po powierzchni całej planety. Nie mówiąc już o tym, że rosnące temperatury przyspieszą proces rozmarzania wiecznej zmarzliny, która dotychczas przez tysiące lat przechowywała nie tylko ogromne pokłady węgla, który trafi do atmosfery, ale także niezliczone zapasy bakterii, na które ani zwierzęta, ani ludzkość nie są uodpornione.