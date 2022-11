Jak zareagować na kontakt z obcą cywilizacją? Naukowcy przygotują schemat

Co więcej, to jedno życie (ziemskie) w 1974 roku wykorzystało największy podówczas radioteleskop (Obserwatorium Arecibo) do wysłania sygnału zawierającego podstawowe informacje o nas samych i naszej planecie w kierunku kulistej gromady gwiazd M13. Owszem, do owej gromady sygnał dotrze za około 25 000 lat, ale kiedyś jednak dotrze. Zresztą być może gdzieś po drodze do tej gromady znajdują się jakieś inne zamieszkane układy planetarne, które wcześniej odbiorą naszą wiadomość. Co więcej, może także i mieszkańcy takiego układu planetarnego uznali, że są wyjątkowi i jedyni we wszechświecie, więc postanowili nie nasłuchiwać kosmosu. Wiadomość od nas przeleci przez ich planetę i poleci dalej. Cóż by to było za marnotrawstwo!