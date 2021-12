Niedawno NASA wydała książkę (dostępna za darmo tutaj) na ten temat: Archaeology, Anthropology and Interstellar Communication, która porównuje próby uzyskania i zrozumienia kontaktu z obcymi do prób zrozumienia np. Neandertalczyków i ich kultury. Zadaje pytanie: w jaki sposób archeologia i antropologia może przygotować nas do kontaktu z kosmitami. Jest to kolejne, interesujące podejście do tematu: nie jesteśmy w stanie zrozumieć czasami napisów, tekstów pisanych, elementów kultury naszego własnego gatunku. Często spory o interpretację tekstu sprzed tysiąca lat ciągną się latami. Jak możemy więc mieć nadzieję na zdekodowanie i zrozumienie, a co dopiero sensowne odpowiedzenie zupełnie odmiennym istotom?