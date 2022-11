Samsung ViewFinity S8 - solidny monitor dla twórców w dobrej cenie

Z jednej strony mamy tu do czynienia z nowoczesnym sprzętem, a z drugiej, jest to po prostu monitor, który nie udaje telewizora czy innego centrum domowej rozrywki. Na pokładzie nie ma głośników, systemu Smart TV, ani dołączonego pilota. Mamy za to komplet rozwiązań potrzebnych od pracy: USB-C do przesyłania dźwięku i ewentualnie ładowania laptopa z mocą do 90 W (i, co ciekawe, do przewodowego połączenia z internetem), port Ethernet, wejście DisplayPort 1.4, wejście HDMI 2.0 (HDCP 2.2), trzy porty USB-A 3.0 (w tym jedno serwisowe) i wyjście audio jack 3,5 mm.