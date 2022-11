Google wyrzuci widłami programistów i zastąpi ich sztuczną inteligencją

Projekt Widły (Pitchfork) został latem przeniesiony do Google Labs, co oznacza, że prace są na tyle obiecujące, że Google widzi szansę na powodzenie projektu. Sam Pitchfork powstał jako narzędzie, które miało pomóc uaktualnić bazę Pythona bez potrzeby zatrudniania dodatkowych programistów do tego zadania. Okazał się na tyle skuteczny, że postanowiono go rozwijać i karmić kolejnymi linijkami kodu. Już teraz ludzie pracujący przy jego powstawaniu i rozwoju mówią, że to przyszłość programowania.