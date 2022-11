Twórcy God of War Ragnarok dla Spider's Web: stworzyliśmy najlepszego Kratosa w historii

Mihir Sheth: Dla mnie osobiście znaczenie ma to, co kryje się za takimi cyframi. Kiedy ktoś daje naszej grze 10/10, to znaczy, że God of War Ragnarok naprawdę na niego wpłynął. Zrobił na nim potężne wrażenie. Nie przywiązuję aż takiej uwagi do konkretnych liczb, ale jeśli na Metacritic znaczna część ocen jarzy się na zielono - a więc jest to rekomendacja - to ma to dla mnie znaczenie. Czuję wtedy, że tak pozytywna reakcja oznacza: zrobiliśmy coś dobrze. Co - z perspektywy developera - wcale nie jest oczywiste. W tej branży do samego końca nie możesz być pewien, czy twoje dzieło przypadnie do gustu graczom. Tworzenie gier to proces pełen wyzwań i niepewności.