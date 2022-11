Flagowiec czy średniak? Android czy iOS? To wbrew pozorom nie jest łatwy wybór

Rozglądam się po swoim otoczeniu i widzę, że co człowiek to zupełnie inne oczekiwania. Dla jednej osoby najważniejsze jest, aby telefon jak najrzadziej było trzeba podłączać do ładowarki, druga wprost uwielbia nagrywać wszędzie filmiki z taką jakością, z jaką niektórzy nie robią nawet zdjęć, a trzecia przede wszystkim potrzebuje dużego ekranu. Każdy ma swoje uzasadnienie i wydaje się przekonany do swojej opinii o tym, co w telefonie jest ważne, a co zupełnie nieistotne.