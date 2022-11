Powiało grozą! Naukowcy odkryli potężną, niebezpieczną planetoidę

Wszystko wskazuje na to, że jest to największa planetoida, która przecina orbitę Ziemi odkryta od co najmniej ośmiu lat. Mowa tutaj o planetoidzie skatalogowanej pod niepozornym numerem 2022 AP7. Obserwacje prowadzone za pomocą instrumentu DECam zainstalowanego na pokładzie teleskopu Victora m. Blanco w Obserwatorium Cerro Tololo w Chile wskazują na to, że obiekt ten to głaz o średnicy ok. 1500 metrów.