Niebezpieczne planetoidy. Otoczenie Ziemi trzeba monitorować z Wenus

W przestrzeni międzyplanetarnej między Wenus a Marsem znajduje się więcej obiektów, niż by się mogło wydawać. Mamy tutaj bowiem całe tysiące planetoid zbliżających się do Ziemi (NEA, ang. near Earth asteroids). Są to zarówno obiekty, które krążą wokół Słońca po orbitach niemalże kołowych w odległościach od 0,8 do 1,2 jednostki astronomicznej (1 AU to średnia odległość Ziemi od Słońca), jak i te, które krążą po orbitach eliptycznych, w ciągu roku to zbliżając się, to oddalając od orbity Ziemi. Podgrupę tych drugich planetoid stanowią tzw. planetoidy potencjalnie niebezpieczne (PHA, ang. potentially hazardous asteroids), czyli takie, których orbity przecinają orbity Ziemi, a więc przynajmniej w teorii mogą kiedyś zderzyć się z naszą planetą. Takich obiektów znamy obecnie 2072.