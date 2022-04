Chińczycy chcą ratować Ziemię przed planetoidami. Ich sondy będą zmieniać tor lotu kosmicznych gości

Jak na razie nie poinformowano, która planetoida będzie celem misji. Naukowcy podkreślają, że misje tego typu zrealizowane odpowiednio wcześnie muszą zmienić tor lotu jedynie o ułamek stopnia. Ta pozornie niewielka zmiana sprawi, że kilkanaście-kilkadziesiąt milionów kilometrów dalej sonda znajdzie się tysiące kilometrów od miejsca, w którym byłaby bez takiego uderzenia. Zważając na to, że średnica Ziemi to zaledwie niecałe 13 000 km, to taka różnica może być dla ludzkości być albo nie być. Wtedy już nikogo nie będzie interesowało, czy ludzkość przed katastrofą będą chroniły Stany Zjednoczone, Europa, czy Chiny.