Chińska sonda Tianwen-1 przysłała zdjęcie Marsa. Czerwona Planeta wygląda zjawiskowo

Chińska agencja kosmiczna opublikowała właśnie zdjęcie Marsa wykonane za pomocą kamer zainstalowanych na pokładzie pierwszej chińskiej sondy marsjańskiej Tianwen-1. Mars z orbity wygląda naprawdę zjawiskowo.

To jednak nie wszystko

Sonda Tianwen-1 znajduje się na orbicie wokół Czerwonej Planety już od 10 lutego. Od momentu wejścia na orbitę inżynierowie zajmujący się misją szczegółowo badają miejsce, w które zamierzają opuścić pierwszy chiński łazik marsjański.

Do lądowania łazika ma dojść dopiero w połowie maja. Zważając na to, że to pierwsza próba tego typu, realizowana przez pierwszą sondę marsjańską wysłaną przez Kraj Środka, naukowcy nie chcieli się spieszyć i próbować lądowania już przy dolocie do Marsa, jak to zwykła robić NASA. Oficjalna data lądowania także jeszcze nie została podana do informacji.

Pierwsza chińska sonda marsjańska

Historia sondy Tianwen-1 zaczęła się w lipcu 2020 r. kiedy została ona wyniesiona w przestrzeń kosmiczną na szczycie rakiety Długi Marsz 5. Po siedmiu miesiącach lotu, 10 lutego sonda weszła na eliptyczną orbitę wokół Marsa, na której co dwa dni oddala się od Marsa na 59 000 km, aby zbliżyć się ponownie na 280 km.

Łazik Tianwen-1 podczas testów w komorze próżniowej.

Lądownik z łazikiem znajdujący się na pokładzie sondy spróbuje wkrótce wylądować na obszarze Utopia Planitia, na którym od kilkudziesięciu lat stoją już amerykańskie lądowniki Viking. Jeżeli lądowanie się uda, a łazik faktycznie z niego wyjedzie, Chiny staną się drugim krajem, którego łazik jeździł po powierzchni innej planety niż Ziemia. Misja łazika jest zaplanowana na 90 dni.