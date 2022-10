Tanio już było. Xbox i abonament Game Pass podrożeją

Szef działu Xbox, czyli gamingowej sekcji Microsoftu, udzielił wywiadu serwisowi The Wall Street Journal. Wywiad z Philem Spencerem potwierdza przede wszystkim to, co wiemy już od dłuższego czasu – Microsoft powinien sobie zawłaszczyć dawne motto głównego rywala, bo dziś to Xbox jest „for the players”. Opowiadając o łamaniu duopolu Apple’a i Google’a w grach mobilnych Spencer wyraźnie podkreśla, że misją Xboksa jest przede wszystkim umożliwić granie w gry każdemu, na takim sprzęcie, na jakim będzie miał ochotę. Jako zadeklarowany przeciwnik gier na wyłączność mogę tylko wstać i bić brawo.