Naukowcy chcą posmakować wenusjańskiej atmosfery. To wcale nie jest takie proste

Zadaniem VASI będzie wykonywanie pomiarów ciśnienia atmosferycznego, temperatury i prędkości wiatrów wiejących w poszczególnych warstwach wenusjańskiej atmosfery. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że nie są to jakieś rewolucyjne pomiary, jednak jest to złudzenie wynikające z tego, że na co dzień mamy do czynienia z ciśnieniami i temperaturami charakterystycznymi dla naszej planety. Atmosfera Wenus to jednak zupełnie inna bestia.