Sonda kosmiczna DAVINCI wrzuci próbnik w atmosferę Wenus. Potem czas na twarde lądowanie

Co do zasady, podczas lotu przez atmosferę wszystkie dane bezpośrednio będą przekazywane na pokład sondy kosmicznej DAVINCI, skąd następnie trafią one na Ziemię. Misja lądownika tymczasem zakończy się wraz z momentem lądowania na powierzchni Wenus, która nie jest przyjaznym miejscem, nie tylko dla ludzi, ale także dla sond kosmicznych. Badacze z Centrum Kosmicznego Goddarda przyznają, że lądowanie na powierzchni nie będzie należało do miękkich. Sonda uderzy w powierzchnię Wenus z prędkością pionową rzędu 12 metrów na sekundę. Jeżeli przetrwa lądowanie, to instrumenty będą w stanie nadawać przez maksymalnie 18 minut.