Olać Marsa. Powinniśmy wysłać astronautów na Wenus i sprawdzić, czy w ogóle przeżyją

Proponenci takiej szalonej misji przekonują jednak, że istnieje wiele argumentów przemawiających na korzyść Wenus względem Marsa. Przede wszystkim dotarcie do Wenus i powrót na Ziemię można załatwić w ciągu dwunastu miesięcy. Dla porównania misja na Marsa, to jakby nie patrzeć, co najmniej trzy lata. Wysłanie ludzi na Wenus można potraktować zatem jako etap pośredni w rozwoju zdolności długotrwałej eksploracji przestrzeni kosmicznej. Najpierw latamy na Księżyc poświęcając na podróż kilka dni, potem na Wenus i z powrotem w rok, a jak i to nam się uda, to powinniśmy się zabrać za Marsa, na którego misja to już trzy lata. Brzmi sensownie.