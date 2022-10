Nowy Smart Monitor LG rozbija bank. To rękawica rzucona Samsungowi

LG Smart Monitor 32SQ780S to produkt z kategorii smart monitorów, a to oznacza, że działa w dwóch trybach. Możemy podłączyć go do komputera i korzystać z niego tak jak z tradycyjnego monitora, ale jednocześnie mamy tu wbudowany system smart TV, dzięki czemu sprzęt przypomina nieco telewizor.