Telewizor, rower, odkurzacz, radio i kosiarka od jednego producenta? Ta firma stwierdziła: ok, to da się zrobić

Co będzie do wyboru z XLED (Mini LED)? Na dole gamy modelowej zagości póki model 300, z ok. 300 strefami podświetlenia, 4K, odświeżaniem 60 Hz, wbudowanym Android TV, obsługą Dolby Vision i Dolby Atmos. Do wyboru mają być przekątne 55 i 65 cali.