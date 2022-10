Philips Evnia to nowa marka dla graczy. Ma liczyć się nie tylko specyfikacja

Bo tak na dobrą sprawę od strony samej techniki nowe sprzęty Evnia niespecjalnie wyróżniają się z tłumu. Piękny monitor QD-OLED? To dokładnie ta sama technologia, jaką można znaleźć w monitorach Samsunga czy Alienware. To dokładnie ta sama matryca od Samsung Display. Monitor jest zwyczajnie zamknięty w innej obudowie, by wyróżnić się stylem. Został też wyposażony w doświetlenie Ambiglow (można je oczywiście wyłączyć, jak komuś nie odpowiada - choć uważam, że to bardzo fajne) oraz aplikację P-Centre do synchronizowania ustawień monitora z chmurą.