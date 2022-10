CD Projekt ogłosił The Witcher Remake! Gra jest tworzona na nowo

Do oficjalnej zapowiedzi doszło na oficjalnej witrynie projektu oraz w mediach społecznościowych. Tytuł powstaje pod nazwą kodową Canis Majoris i znajduje się we wczesnym stadium deweloperskim. Jego producenci od razu studzą nastroje: musi minąć wiele czasu, nim The Witcher Remake zadebiutuje, ponieważ twórcom zależy na zaoferowaniu gry na odpowiednio wysokim poziomie.