Setki kilometrów pod nami istnieje ocean. Do odkrycia doprowadził rzadki rodzaj diamentu

Płaszcz ziemski to warstwa ziemi, która znajduje się pomiędzy skorupą ziemską a jądrem. Płaszcz ziemski ma grubość około 2900 kilometrów. Dzieli się on na cztery strefy: płaszcz górny o głębokości około 400 km, poniżej płaszcza górnego, na głębokości 400-650 km znajduje się strefa przejściowa. Pod strefą przejściową znajduje się płaszcz dolny sięgający do 2890 kilometrów w głąb Ziemi. Ostatnią strefą przed dotarciem do jądra jest tzw. strefa D" o szacowanej głębokości pomiędzy 50 a 200 kilometrów, która bezpośrednio oddziela płaszcz od jądra.