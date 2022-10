Gigantyczny ponton do lądowania na Marsie. Naukowcy mają nowy pomysł

Kiedy łazik marsjański Perseverance dolatywał do celu swojej misji w lutym 2021 roku, inżynierowie w centrum kontroli misji z przerażeniem oczekiwali na moment wejścia łazika w atmosferę Marsa. Następne siedem minut miało zadecydować o sukcesie lub porażce całej misji. Hamowanie w atmosferze nigdy do prostych nie należało. Naukowcy jednak chcą to zmienić.