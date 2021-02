OGLĄDAJ NA ŻYWO: łazik Perseverance ląduje dziś na Marsie

383 interakcji

Już dzisiaj o godzinie 21:55 polskiego czasu, ponad 100 milionów kilometrów od Ziemi w atmosferę Marsa wleci łazik Perseverance. W ciągu kolejnych siedmiu minut będzie musiał wyhamować i miękko wylądować na powierzchni Czerwonej Planety. Poniżej możecie obejrzeć na żywo relację z centrum kontroli misji. Już od godziny 20:00 warto zasiąść przed monitorem.

Relacja NASA - początek o 20:15

Jeżeli język angielski wam nie przeszkadza, to najprawdopodobniej najlepszym miejscem do oglądania relacji z lądowania jest stream udostępniany przez NASA. To tutaj jako pierwsze pojawią się informacje o tym czy lądowanie się powiodło. Zanim jednak do tego dojdzie, już od godziny 20:15 w studiu będą pojawiali się kolejni goście, którzy dzisiaj także z niecierpliwością patrzą w stronę Marsa.

Polska relacja z lądowania łazika - początek o 20:00

Piotrek Kosek, najpopularniejszy w kraju astronomiczny youtuber z kanału Astrofaza i przedstawiciele European Rover Challenge i magazynu Focus zjednoczyli dzisiaj swoje siły, aby w czasie jednego wydarzenia internetowego przekazać najciekawsze i sprawdzone informacje o tym, dlaczego NASA wysyła łaziki na Czerwoną Planetę, jak to robi i na co liczy. W trakcie wydarzenia jeszcze przed lądowaniem gośćmi na streamie będą najlepsi polscy eksperci z sektora kosmicznego, w tym specjaliści z Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Relację z lądowania poprowadzą: Piotr Kosek (Astrofaza), Łukasz Wilczyński (ERC) i Ewelina Zambrzycka-Kościelnicka (Focus/CBK PAN).

Gośćmi wydarzenia będą:

- dr Anna Łosiak, geolożka badająca kratery uderzeniowe, powierzchnię Marsa, i astrobiologiczne aspekty geologii, rzeczniczka nauki, uczestniczka analogowych misji marsjańskich;

- dr Natalia Zalewska, planetolożka z Centrum Badań Kosmicznych PAN i pierwsza Polka, która wzięła udział w analogowej misji na Marsa;

- dr Tomasz Barciński, szef laboratorium Mechatroniki i Robotyki Satelitarnej CBK PAN, opracowujący metody lądowania na lekkich ciałach, takich jak księżyc Marsa Fobos (misja ESA);

- dr hab. Grzegorz Brona, fizyk, który pracował w CERN przy eksperymencie CMS Wielkiego Zderzacza Hadronów. Były prezes Polskiej Agencji Kosmicznej i współautor książki "Człowiek istota kosmiczna";

- Leszek Orzechowski, architekt, laureat drugiej nagrody w konkursie na habitat marsjański za projekt "Twardowsky", szef analogowego habitatu kosmicznego "Lunares";

- Jan Stradowski, redaktor naukowy magazynu "Focus", autor i prowadzący audycję "Człowiek 2.0" w Radiu Tok FM, z wykształcenia lekarz;

- dr Paweł Wajer z Centrum Badań Kosmicznych PAN, jeden z naukowców związanych z misją ExoMars, której celem jest poszukiwanie biologicznych śladów życia na naszej sąsiedniej planecie;

- Marcin Wygachiewicz, konstruktor i kierownik projektów w SENER Polska oraz szef jury w zawodach European Rover Challenge. Ekspert w obszarach technologii i mechanizmów kosmicznych, kieruje projektami dla takich misji jak PROBA-3 czy SAOCOM.

Masz jeszcze chwilę? Sprawdź nasze teksty o łaziku Perseverance