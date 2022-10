Zaskakujące wyniki badań. Przeszczepione wątroby dożywają nawet stu lat

To jednak nie jest najbardziej zaskakujący wniosek płynący z tej niewielkiej grupy. Naukowcy zauważają bowiem, że wszystkie wątroby, które dożyły wieku stu lat, służyły swoim biorcom przez co najmniej dziesięć lat. Wśród narządów, którym nie udało się dotrwać do tego wieku, tylko 60 proc. przeżywało dekadę w organizmie dawcy. Warto jednak tutaj nadmienić, że wątroby, które ostatecznie dożywały stu lat, pochodziły od dawców, którzy zmarli w wieku ok. 84 lat. Te, które nie dożywały tak sędziwego wieku, pochodziły od znacznie młodszych dawców w wieku średnio 38 lat.