Kiedyś, aby naładować telefon, trzeba było pamiętać o tym, by podpinać go do kabla od ładowarki przed snem. Dzisiaj z kolei, nawet gdy o tym zapomnimy, wystarczy podłączyć smartfon do prądu zaraz po obudzeniu się. Gdy już skończymy brać prysznic, zjemy śniadanie i skończymy szykować się do wyjścia do pracy, akumulator znowu będzie pełen i zapewni kolejny dzień pracy. Również i tę funkcję można znaleźć w topowych urządzeniach mobilnych.