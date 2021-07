OnePlus Buds Pro to nowe słuchawki premium, które mają wygrać ceną

Każdy producent chce mieć dziś ekosystem towarzyszący dla swoich smartfonów, z jednym kluczowym produktem w szczególności – słuchawkami TWS. Rynek słuchawek TWS rośnie rok do roku w porażającym tempie, więc każdy chce ukroić dla siebie kawałek tego tortu. OnePlus od lat ma w swoim portfolio słuchawki, także typu true wireless, jednak nigdy dotąd nie miał w ofercie słuchawek z ANC. To się właśnie zmienia.

OnePlus Buds Pro wyglądają… znajomo.

Na szczęście od słuchawek Apple’a odróżnia je także etui, które jest nieco bardziej kanciaste, ale powinno być na tyle niewielkie, by bez problemu zmieścić się do kieszeni spodni.

Co wiemy o OnePlus Buds Pro?

Ich najważniejszą funkcją jest oczywiście adaptacyjna redukcja hałasu. OnePlus chwali się, iż jego nowe słuchawki potrafią ograniczyć odgłosy otoczenia nawet o 40 dB, a ANC wspomagane jest przez algorytmy redukcji szumu i pasywne dopasowanie słuchawek do kanału słuchowego.

Od strony dźwiękowej słuchawki OnePlus Buds Pro obiecują bardzo wiele. Za produkcję dźwięku odpowiadają 11-milimetrowe przetworniki połączone z inteligentną optymalizacją brzmienia OnePlus Audio ID. Słuchawki łączą się z telefonem przez Bluetooth 5.2, co pozwala mieć nadzieję na obsługę kodeków wysokiej jakości. Z kolei niskie opóźnienie na poziomie 94 ms pozwalają wykorzystać słuchawki także podczas grania i oglądania filmów, o ile przestawimy je w tryb Pro Gaming.

OnePlus mógł wycenić swoje nowe słuchawki równie wysoko, co Sony, Apple czy Oppo. Postanowił jednak pójść drogą przekonania klientów niską ceną i dzięki temu nowe słuchawki OnePlus Buds Pro będą kosztować tylko 679 zł, czyli mniej od dowolnych innych słuchawek premium wyposażonych w ANC. Z pewnością za niższą ceną idzie jakiś kompromis, ale o tym przekonamy się dopiero wtedy, gdy słuchawki trafią do nas na testy.

Stanie się to jednak nieprędko, bo nowe słuchawki trafią do sprzedaży dopiero 25 sierpnia. Przedsprzedaż na stronie producenta rozpocznie się 18 sierpnia i potrwa do północy 24 sierpnia.