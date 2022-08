To ma być powrót do korzeni. OnePlus 10T ma absolutnie topową specyfikację w niższej cenie

Kolejny brak to wodo- i pyłoszczelność IP68. OnePlus 10T oferuje co najwyżej odporność na zachlapanie (IPX4), co przy tej cenie jest mimo wszystko zaskakujące. Nigdzie nie znajdziemy tu też logo Hasselblad, bo partnerstwo z legendą fotografii nie obejmuje tego modelu. OnePlus 10T nie oferuje też tak zaawansowanego toru optycznego, jak droższy model. Mamy tu 50-Megapikselowy sensor IMX766, a do tego 8-megapikselowy aparat z obiektywem ultrawide, 2-Mpix aparat macro i 16-Mpix aparat przedni. Nie spodziewam się cudów, ale taki zestaw powinien wystarczyć do robienia zdjęć w dobrych warunkach oświetleniowych. Na rezultaty zbliżone do sztandarowych modeli nie ma jednak co liczyć.