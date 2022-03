A skoro o użytkownikach mowa, to silna społeczność pozostaje ostatnim z wyróżników OnePlusa, ale... jak długo firmie uda się ją utrzymać? OnePlus jest już za duży, by traktować swoich konsumentów jak ziomeczków, a jednocześnie za mały, by liczyć na kult podobny do Apple’a czy Xiaomi. Póki co forum firmy tętni życiem, ale w komentarzach pod materiałami o kolejnych urządzeniach firmy nie brakuje głosów, że to już nie to samo i OnePlus gdzieś się pogubił.